16+
Логотип Сиапресс
USD  76,2075   EUR  90,0468  

Новости

Больше новостей
Считаете ли вы поступок футболиста Артема Дзюбы постыдным?
Комментировать
0
Полпредство для Владимира Якушева...
Комментировать
0
За время эпидемии covid-19 ваши расходы на лекарства...
Комментировать
0
Больше опросов

​За время пандемии жители и бизнес Югры реструктурировали кредиты на 24 миллиарда рублей

Югорчане направили в банки 28 тысяч заявлений на реструктуризацию и кредитные каникулы

​За время пандемии жители и бизнес Югры реструктурировали кредиты на 24 миллиарда рублей
Фото: pixabay.com

За время пандемии, с 20 марта по 28 октября, жители Югры направили в банки почти 28 тысяч заявлений на реструктуризацию и кредитные каникулы. В 41 проценте случаев заявителям предоставлены кредитные каникулы. 67 процентов поступивших заявлений одобрены банками по собственным программам.

«Отказ в предоставлении кредитных каникул в основном происходил из-за превышения максимального размера кредита, установленного правительством РФ. По всем программам банки изменили условия по кредитам, предоставленным физическим лицам, на сумму 9,2 миллиарда рублей», – сообщили в пресс-службе тюменского отделения Банка России.

Бизнесмены за этот период направили почти две тысячи обращений. Положительное решение принято в 70 процентах случаев. Объем задолженности по реструктурированным кредитам составил 15,4 миллиарда рублей.

После завершения приема заявлений на кредитные каникулы, с 30 сентября по 28 октября 2020 года, жители региона направили в кредитные организации 1,4 тысячи заявлений на реструктуризацию. Большинство заемщиков (60%) пытались изменить условия потребительского кредита. 23 процента заявлений подано по кредитным картам, 13 процентов – по ипотечным кредитам. За этот период за этот период банки по собственным программам реструктуризовали задолженность на 470 миллионов рублей.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:46, просмотров: 191, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Впервые за все время от коронавируса умерло восемь югорчан 1256
  2. ​Я знаю, что делать с Домом пионеров 1186
  3. ​Кибердружина СурГУ на страже безопасности 1091
  4. ​Тюменский материнский капитал стал доступнее 1010
  5. ​На трассе под Нефтеюганском столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие 965
  6. ​Новые виды поддержки, обучение персонала и временная занятость – Наталья Комарова обсудила с экспертами реанимацию бизнеса 930
  7. ​Отравились наркотиком? Следователи Сургута разбираются в загадочной гибели трех человек 779
  8. В ресторан по регистрации: отдых югорчан в общественных местах возьмут под контроль 632
  9. ​Глава УМВД Югры Дамир Сатретдинов приехал в Сургут на праздник 602
  10. ​Новая процедура утверждения министров в Госдуме мне нравится – она дает бОльшую солидарность между правительством и парламентом 600
  1. ​В Югре разыскивают маму и ребёнка, недоехавших до Нижневартовска 31578
  2. ​В Нижневартовске сумасшедший ВАЗ перевернулся и снес светофор 10601
  3. ​Третий день не выходит на связь: в Сургутском районе разыскивают 15-летнюю девушку 8705
  4. Как выглядит самая дорогая однушка, продающаяся в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 7183
  5. Югорчанин распечатал чужие права на принтере и использовал их, пока не попался 7138
  6. Вартовчанин из ревности убил мужчину, а его собутыльники вынесли тело в подъезд 6327
  7. Он видит тайное… 6256
  8. В 25 школах Сургута из 37 вводится дистант 5750
  9. ​Плохо кончил 5465
  10. Житель Сургута попросил чиновников оградить парк у ЖК «Новые ключи» от медведей 4884
  1. Самолет, летевший в Сургут, экстренно сел в Ханты-Мансийске 40366
  2. ​В Югре разыскивают маму и ребёнка, недоехавших до Нижневартовска 31578
  3. ​Дорого-богато: как выглядит самый дорогой дом, продающийся в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 23104
  4. В Сургуте потерялась женщина, состоящая на учете в ПНД // ОРИЕНТИРОВКА 19714
  5. Автомобиль съехал в озеро под Нижневартовском: один человек погиб 15396
  6. ​Зима наступает на Сургут: снегопады уже на этой неделе, заморозки — на следующей 14610
  7. ​Антон Кульш будет похоронен в Белоруссии 13392
  8. ​Очередной югорчанин наказан за пост в Сети 12256
  9. Ситуация по ВИЧ в Нижневартовске остается напряженной 11776
  10. Сургутский доктор продавал место в очереди к себе на прием 11441

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика