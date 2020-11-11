Югорчане направили в банки 28 тысяч заявлений на реструктуризацию и кредитные каникулы

За время пандемии, с 20 марта по 28 октября, жители Югры направили в банки почти 28 тысяч заявлений на реструктуризацию и кредитные каникулы. В 41 проценте случаев заявителям предоставлены кредитные каникулы. 67 процентов поступивших заявлений одобрены банками по собственным программам.

«Отказ в предоставлении кредитных каникул в основном происходил из-за превышения максимального размера кредита, установленного правительством РФ. По всем программам банки изменили условия по кредитам, предоставленным физическим лицам, на сумму 9,2 миллиарда рублей», – сообщили в пресс-службе тюменского отделения Банка России.

Бизнесмены за этот период направили почти две тысячи обращений. Положительное решение принято в 70 процентах случаев. Объем задолженности по реструктурированным кредитам составил 15,4 миллиарда рублей.

После завершения приема заявлений на кредитные каникулы, с 30 сентября по 28 октября 2020 года, жители региона направили в кредитные организации 1,4 тысячи заявлений на реструктуризацию. Большинство заемщиков (60%) пытались изменить условия потребительского кредита. 23 процента заявлений подано по кредитным картам, 13 процентов – по ипотечным кредитам. За этот период за этот период банки по собственным программам реструктуризовали задолженность на 470 миллионов рублей.