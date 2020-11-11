Два бывших служащих администрации Белоярского района стали фигурантами уголовных дел

Следственный комитет завершил расследование дело по превышению должностных полномочий. Перед судом предстанут первый заместитель главы администрации Белоярского района и бывший начальник управления капитального строительства. Второго обвиняемого также подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Следствием установлено, что в 2015-2016 годах злоумышленники не организовали государственную экспертизу документов на контракты по строительству полигона ТБО в поселках Полноват и Сорум, а также закупили материалы ненадлежащего качества и цены, не соответствующей отчету. Таким образом, 83 миллиона рубля из бюджета региона были потрачены неэффективно.

Также было выявлено, что бывший начальник управления капитального строительства в июне и декабре 2017 года получил более одного миллиона от предпринимателя за удачную приемку.

«В ходе следствия следователями собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с утвержденным прокурором округа обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу», – рассказали в пресс-службе СК округа.