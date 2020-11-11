Число умерших из-за коронавируса в Югре достигло 295

Впервые за весь период пандемии в Югре число умерших пациентов за сутки достигло восьми. Таким образом, всего умерло 295 человек. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Напомним, что накануне в округе выявили 205 новых случаев заболевания. Состояние 154 пациентов тяжелое, 118 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 200 человек, за весь период пандемии – 25 442 югорчанина.

Больше всего зараженных выявили в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске. Меньше всего – в Березовском районе, Югорске и Покачах.