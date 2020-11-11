Количество больных COVID-19 в Югре продолжает расти

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 205 местных жителей. Таким образом, за весь период пандемии выявили 30 442 случаев заражения. Об этом информирует местный оперативный штаб.

Территориально новые случаи распределились так:

Сургут – 45;

Нижневартовск – 21;

Ханты-Мансийск – 20;

Нефтеюганск – 14;

Нягань – 11;

Пыть-Ях – 9;

Когалым – 8;

Нефтеюганский район – 8;

Советский район – 8;

Мегион – 7;

Сургутский район – 7;

Урай – 7;

Белоярский район – 6;

Кондинский район – 5;

Нижневартовский район – 5;

Лангепас – 5:

Ханты-Мансийский район – 4;

Октябрьский район – 4;

Радужный – 4;

Березовский района – 3;

Югорск – 3;

Покачи – 1.

«На момент выявления у 82 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 113 зафиксирована пневмония, у 10 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 162 случаях. По 43 контакты уточняются. Состояние 154 пациентов тяжелое, 118 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба