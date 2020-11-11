Количество больных COVID-19 в Югре продолжает расти

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 205 местных жителей. Таким образом, за весь период пандемии выявили 30 442 случаев заражения. Об этом информирует местный оперативный штаб.
Территориально новые случаи распределились так:
- Сургут – 45;
- Нижневартовск – 21;
- Ханты-Мансийск – 20;
- Нефтеюганск – 14;
- Нягань – 11;
- Пыть-Ях – 9;
- Когалым – 8;
- Нефтеюганский район – 8;
- Советский район – 8;
- Мегион – 7;
- Сургутский район – 7;
- Урай – 7;
- Белоярский район – 6;
- Кондинский район – 5;
- Нижневартовский район – 5;
- Лангепас – 5:
- Ханты-Мансийский район – 4;
- Октябрьский район – 4;
- Радужный – 4;
- Березовский района – 3;
- Югорск – 3;
- Покачи – 1.
«На момент выявления у 82 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 113 зафиксирована пневмония, у 10 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 162 случаях. По 43 контакты уточняются. Состояние 154 пациентов тяжелое, 118 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба