В ХМАО внедрят систему регистрации посетителей заведений общепита

Губернатор Югры Наталья Комарова поручила профильным ведомствам протестировать и внедрить систему регистрации посетителей заведений общепита, органов власти и организаций спорта. Работа будет вестись совместно с предпринимательским сообществом.

Посетителей кафе, ресторанов и спортивных учреждений будут регистрировать на входе, чтобы рассылать им в последующем уведомления о возможных контактах с гражданами, инфицированными COVID-19, уточнили в департаменте общественных и внешних связей округа.

«В свою очередь департамент информационных технологий и цифрового развития должен создать в системе «Цифровое уведомление» соответствующий модуль. При профилактике распространения COVID-19 важно своевременное оповещение о возможных рисках заболевания. В регионе продолжают работать организации сферы общественного питания, спорта. В этой связи считаю необходимым учесть мировой опыт регистрации граждан при посещении мест с повышенным нахождением людей и риском контактов с больными COVID-19», – сказала глава региона на заседании оперативного штаба.

Стоит отметить, что в Югре заведения общепита работают с ограничениями – им нельзя обслуживать посетителей с 23.00 до 6.00.