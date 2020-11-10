Как власти Югры планируют нажать на кнопку «перезагрузки» бизнеса в ковидную эпоху

Восстановление бизнеса в эпоху коронавируса – это принципиальная и стратегическая задача, которая стоит перед каждым региональным руководством в России. Особенно в Югре, где меры самоизоляции были достаточно долгими и жесткими, от чего многие предприниматели понесли сильные потери. Теперь в приоритетных задачах, которые губернатор ставит перед своей командой – восстановление рабочих мест (обязательно с достойным уровнем оплаты) и бизнес-активности. Классическими методами проблему не решить – поэтому Наталья Комарова собрала экспертов для прямого эфира на тему «Бизнес Югры: перезапуск институтов развития».

Разговор сложный. Сейчас, по данным департамента экономического развития Югры, в регионе зарегистрированы порядка 20 тысяч малых и средних предприятий, 40 тысяч ИП и 12 тысяч самозанятых. Из них нужно вычислить наиболее пострадавших и дать им необходимую поддержку.

Для этого регион организует единую витрину мер поддержки бизнеса – своеобразный многофункциональный центр для предпринимателей вкупе с соответствующим интернет ресурсом. Ее планируется запустить в 2021 году. Там можно будет, в частности, получить персонального менеджера, который будет сопровождать деятельность бизнесмена.

«Здесь нужны очень взвешенные, сбалансированные, просчитанные решения. Необходимо вместе с развитием уже действующих субъектов создавать новые бизнес-структуры», – настроила коллег Наталья Комарова.

Параллельно заработает центр поддержки самозанятых – к этой категории граждан, которые решили выйти из тени и показать государству свой персональный доход, у власти особое внимание и почет. В частности, в Югре на них распространяются все меры помощи, которые касаются «классического» бизнеса. «Уверен, такой широкий выбор инструментов позволит самозанятым не стоять на месте, но активно развивать свой проект, повышать уровень компетенций, чтобы быть не только мастером своего дела, но и настоящим профессионалом в сфере предпринимательства», – рассказывает генеральный директор Фонда поддержки предпринимательства Югры Сергей Стручков.

Возврат к деловой активности – это, несмотря на все принимаемые меры помощи, вопрос некоторого времени, так как сокращать издержки и закрывать бизнесы быстро, строить все заново – долго. А люди, потерявшие работу, должны получить средства к существованию уже сегодня. Поэтому вопрос безработицы как одна из граней проблемы «перезапуска» бизнеса тоже обсуждался во время эфира.

Чтобы перекрыть текущие провалы, департамент труда и занятости населения Югры совместно со службами занятости и муниципальными властями создают временные рабочие места – за этот год они обеспечат источником дохода 19 тысяч человек. На данный момент возможность временно работать получили 13 тысяч югорчан.

Еще одна грань перезагрузки всех экосистем для бизнеса – включение в активный экономический оборот подрастающего поколения. Причем с особым подходом – в Югре все больше школьников настраивают на инновационный лад, чтобы ребята погружались в технологическое и научное творчество, что впоследствии выведет их либо на создание бизнесов нового качества, либо на существенное усиление действующих предприятий.

Для этого в Югре создаются центры молодежного инновационного творчества – сейчас их уже девять. Например – «Прогресс» из Сургутского района, руководитель которого, Павел Тарасович, подключился к разговору с Натальей Комаровой и участниками эфира.

«Эти центры – своеобразные образовательно-технологические коворкинги, имеющие собственное оборудование, специалистов, нацеленные в том числе и на развитие предпринимательской деятельности, взращивание нового поколения инженеров. В настоящее время центры осуществляют свою деятельность в области графического, промышленного дизайна, моушн-дизайна, веб- и геймдизайна, геймификации, анимации, мультипликации, фото- и видеостудий, программирования, алгоритмики, машинного обучения и других», – рассказал Тарасович. К 2025 году количество этих центров вырастет более чем в два раза – до 20. Это дает надежду на то, что запущенные сегодня процессы принесут богатые плоды в плане кадров и компетенций не только в ближайшее время, но и на большую перспективу.

Наталья Комарова в конце разговора, который как всегда был очень откровенным и конструктивным, настроила своих коллег из правительства Югры и муниципальных органов власти на то, что при подготовке инициатив по поддержке бизнеса нужно больше прислушиваться к пожеланиям самого предпринимательского сообщества.

Напомним, что экономика и бизнес-среда станет одной из важных тем отчета правительства Югры перед думой округа и всеми жителями региона. Документ уже готов, и в скором времени будет презентован широкой общественности.