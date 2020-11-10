На базе станции переливания крови Югры сформируют банк антиковидной плазмы

В Югре на базе Окружной станции переливания крови создадут банк антиковидной плазмы. Ее будут применять для лечения пациентов в пяти ковидных госпиталях, размещенных в Нягани, Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске и Ханты-Мансийске. Порядок внедрения антиковидной плазмы крови в лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией регламентировал окружной департамент здравоохранения, сообщает региональный оперативный штаб.

«Банк антиковидной плазмы формируется на базе Окружной станции переливания крови. Заготовленная на сегодняшний день донорская плазма обследована, инактивирована для дальнейшей передачи в медицинские организации по запросу лечащих врачей», – рассказала губернатор Наталья Комарова на заседании оперштаба.

По данным на 10 ноября, в Югре лечение от коронавируса продолжают 4 708 человек. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию составляет 83,63 процента. Состояние 144 пациентов тяжелое, 115 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.