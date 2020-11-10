Югорчанка пойдет под суд за то, что избила двух полицейских

31-летняя жительница поселка Приобье пойдет под суд за то, что избила двух полицейских. Женщину обвиняют в применении насилия в отношении представителей власти.

Инцидент произошел около часа ночи 25 мая 2020 года. У торгового центра ЦУМ на улице Центральная женщина заступилась за мужа, которого полицейские задержали за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и собирались доставить на медицинское освидетельствование. Она несколько раз ударила участкового полиции и поцарапала ему руку. Спустя несколько минут к месту происшествия прибыл оперативный дежурный дежурной части ОМВД России по Октябрьскому району, которому обвиняемая также нанесла не менее трех ударов ногой.

«В ходе расследования обвиняемая полностью признала вину и раскаялась в содеянном. Несмотря на признания следователями собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В случае признания судом вины, обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.