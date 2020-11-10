16+
Логотип Сиапресс
USD  76,9515   EUR  91,4953  

Новости

Больше новостей
Считаете ли вы поступок футболиста Артема Дзюбы постыдным?
Комментировать
0
Полпредство для Владимира Якушева...
Комментировать
0
За время эпидемии covid-19 ваши расходы на лекарства...
Комментировать
0
Больше опросов

​Югорчан на работе начальство обижает чаще, чем коллеги

45 процентов жителей Югры сталкивались с абьюзом со стороны начальства

​Югорчан на работе начальство обижает чаще, чем коллеги
Фото: pixabay.com

43 процента жителей Югры никогда сталкивались с абьюзом на работе. Остальные хотя бы иногда подвергались жесткому отношению и психологическому давлению. Это выяснили во время опроса аналитики службы исследований сайта по поиску работы и сотрудников

hh.ru.

«Чаще всего это абьюз со стороны начальства – с ним имели дело 45 процентов опрошенных. Интересно, что это самый низкий показатель в стране. Наибольшая доля соискателей, сталкивавшихся с абьюзом со стороны начальства — в сфере HR и медицине. О некорректном поведении коллег сообщили 20 процентов», – рассказала руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.

Чаще всего жестокое отношение проявляется в обесценивании труда, разговорах на повышенных тонах, хамстве и грубости. Реже опрошенные обращали внимание на плетение интриг и кумовство. При этом женщины чаще жалуются на интриги и распространение сплетен, а мужчины – на нецензурную брань и кумовство.


нравится (0) не нравится (1)
Сегодня в 11:28, просмотров: 227, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Больше тысячи человек под Сургутом остались без света 2089
  2. ​Скончался сургутский общественник Леонид Тарабанов 1958
  3. ​Спортивная общественность Сургута не отстояла врачебно-физкультурный диспансер 1695
  4. ​Сургутская «Олимпия» снова работает как обсерватор 1114
  5. ​Пациенты с COVID-19 смогут лечиться дома только при определенных условиях 1094
  6. ​Марат Гараев ушел из «Газпром переработки» 1087
  7. ​Владимир Якушев – новый уральский полпред 1067
  8. ​Ноутбуки для дистанта получили почти все нуждающиеся сургутские школьники 962
  9. ​Как сэкономить не только деньги, но и свое время при покупке квартиры 951
  10. ​В Тюменской области обновляют автопарк скорой помощи 788
  1. ​В Югре разыскивают маму и ребёнка, недоехавших до Нижневартовска 30985
  2. Югра ужесточает карантинные меры 10858
  3. ​В Нижневартовске сумасшедший ВАЗ перевернулся и снес светофор 9353
  4. ​Третий день не выходит на связь: в Сургутском районе разыскивают 15-летнюю девушку 7783
  5. Как выглядит самая дорогая однушка, продающаяся в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 6811
  6. Югорчанин распечатал чужие права на принтере и использовал их, пока не попался 6779
  7. ​Оперштаб Югры по борьбе с коронавирусом принимает особые меры относительно Сургута 6594
  8. Он видит тайное… 6098
  9. Вартовчанин из ревности убил мужчину, а его собутыльники вынесли тело в подъезд 5910
  10. В 25 школах Сургута из 37 вводится дистант 5437
  1. Самолет, летевший в Сургут, экстренно сел в Ханты-Мансийске 40325
  2. ​В понедельник ХМАО накроет туман 38434
  3. ​В Югре разыскивают маму и ребёнка, недоехавших до Нижневартовска 30985
  4. ​Дорого-богато: как выглядит самый дорогой дом, продающийся в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 23004
  5. Алкоголики из Нефтеюганска решили заработать деньги, бросаясь под машины // ВИДЕО 19876
  6. В Сургуте потерялась женщина, состоящая на учете в ПНД // ОРИЕНТИРОВКА 19692
  7. Автомобиль съехал в озеро под Нижневартовском: один человек погиб 15370
  8. ​Зима наступает на Сургут: снегопады уже на этой неделе, заморозки — на следующей 14470
  9. ​Антон Кульш будет похоронен в Белоруссии 13338
  10. Сургутяне жаловались на рекламу в лифте, все закончилось порчей имущества 12397

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика