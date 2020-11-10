45 процентов жителей Югры сталкивались с абьюзом со стороны начальства

43 процента жителей Югры никогда сталкивались с абьюзом на работе. Остальные хотя бы иногда подвергались жесткому отношению и психологическому давлению. Это выяснили во время опроса аналитики службы исследований сайта по поиску работы и сотрудников

hh.ru.

«Чаще всего это абьюз со стороны начальства – с ним имели дело 45 процентов опрошенных. Интересно, что это самый низкий показатель в стране. Наибольшая доля соискателей, сталкивавшихся с абьюзом со стороны начальства — в сфере HR и медицине. О некорректном поведении коллег сообщили 20 процентов», – рассказала руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.

Чаще всего жестокое отношение проявляется в обесценивании труда, разговорах на повышенных тонах, хамстве и грубости. Реже опрошенные обращали внимание на плетение интриг и кумовство. При этом женщины чаще жалуются на интриги и распространение сплетен, а мужчины – на нецензурную брань и кумовство.