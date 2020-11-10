В ХМАО самая высокая ставка по ипотечным кредитам среди регионов тюменской «матрешки»

В третьем квартале 2020 года объем выданных кредитов в Югре вырос на 90 процентов по сравнению с таким же периодом прошлого года. Это самый большой показатель среди регионов тюменской «матрешке», где выдача выросла на 77 процентов. Всего в Тюменской области, Югре и на Ямале за три месяца предоставлено более 21 тысячи ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму 56 млрд рублей. Половина всех выданных жилищных кредитов приходится на Югру. Средний размер займа в округе составляет 2,6 миллиона рублей.

«Значительному росту ипотечного рынка региона способствовали удешевление стоимости кредитов вслед за снижением ключевой ставки Банка России и реализация различных льготных государственных программ для приобретения жилья в кредит. Средневзвешенная ставка по ИЖК в рублях снизилась за год более чем на два процентных пункта и в сентябре составила в Югре 7,6 процента годовых, на Ямале – 7,4 процента, на юге Тюменской области – 7,2 процента», – отметили в пресс-службе отделения Банка России по Тюменской области.

Совокупная задолженность по ИЖК, предоставленным заемщикам региона, увеличилась за год на 12 процентов и составила 453 млрд рублей. Доля просроченной задолженности в общем объеме кредитов остается незначительной – менее одного процента.