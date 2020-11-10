От COVID-19 в Югре за весь период пандемии умерло 287 человек

Накануне в Югре скончалось сразу шесть пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19. Таким образом, за весь период пандемии умерло 287 жителей округа. Об этом информирует оперативный штаб.

Напомним, за минувшие сутки в регионе выявлено 197 случаев заболевания коронавирусом. Состояние 144 пациентов тяжелое, 115 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 186 человек, за весь период пандемии – 25 242 югорчанина.

Больше всего зараженных обнаружили в Сургуте, Ханты-Мансийске и Урае. Меньше всего – в Лангепасе, Покачах и Радужном.