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За сутки в Югре коронавирус подтвердился у 197 человек

В Югре растет заболеваемость COVID-19

За сутки в Югре коронавирус подтвердился у 197 человек
фото: siapress.ru

В Югре за сутки коронавирусом заразились 197 человек. Таким образом, за весь период пандемии болезнь подтвердилась у 30 237 жителей региона. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Территориально новые случаи распределились так:

  • Сургут – 52;
  • Ханты-Мансийск – 22;
  • Урай – 17;
  • Нефтеюганск – 14;
  • Нижневартовск – 13;
  • Нягань – 10;
  • Сургутский район – 9;
  • Советский район – 9;
  • Октябрьский район – 8;
  • Когалым – 8;
  • Нефтеюганский район – 7;
  • Ханты-Мансийский район – 6;
  • Мегион – 5;
  • Нижневартовский район – 5;
  • Кондинский район – 4;
  • Лангепас – 3;
  • Покачи – 3;
  • Радужный – 1.

«На момент выявления у 138 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 47 зафиксирована пневмония, у 12 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 175 случаях. По 22 контакты уточняются. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 13 728, сняты с наблюдения – 91 151. Состояние 144 пациентов тяжелое, 115 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.


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Сегодня в 10:14, просмотров: 306, комментариев: 0
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