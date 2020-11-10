В Югре растет заболеваемость COVID-19

В Югре за сутки коронавирусом заразились 197 человек. Таким образом, за весь период пандемии болезнь подтвердилась у 30 237 жителей региона. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Территориально новые случаи распределились так:
- Сургут – 52;
- Ханты-Мансийск – 22;
- Урай – 17;
- Нефтеюганск – 14;
- Нижневартовск – 13;
- Нягань – 10;
- Сургутский район – 9;
- Советский район – 9;
- Октябрьский район – 8;
- Когалым – 8;
- Нефтеюганский район – 7;
- Ханты-Мансийский район – 6;
- Мегион – 5;
- Нижневартовский район – 5;
- Кондинский район – 4;
- Лангепас – 3;
- Покачи – 3;
- Радужный – 1.
«На момент выявления у 138 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 47 зафиксирована пневмония, у 12 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 175 случаях. По 22 контакты уточняются. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 13 728, сняты с наблюдения – 91 151. Состояние 144 пациентов тяжелое, 115 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.