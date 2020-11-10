В Югре растет заболеваемость COVID-19

В Югре за сутки коронавирусом заразились 197 человек. Таким образом, за весь период пандемии болезнь подтвердилась у 30 237 жителей региона. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Территориально новые случаи распределились так:

Сургут – 52;

Ханты-Мансийск – 22;

Урай – 17;

Нефтеюганск – 14;

Нижневартовск – 13;

Нягань – 10;

Сургутский район – 9;

Советский район – 9;

Октябрьский район – 8;

Когалым – 8;

Нефтеюганский район – 7;

Ханты-Мансийский район – 6;

Мегион – 5;

Нижневартовский район – 5;

Кондинский район – 4;

Лангепас – 3;

Покачи – 3;

Радужный – 1.

«На момент выявления у 138 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 47 зафиксирована пневмония, у 12 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 175 случаях. По 22 контакты уточняются. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 13 728, сняты с наблюдения – 91 151. Состояние 144 пациентов тяжелое, 115 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.