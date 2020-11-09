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​В конце ноября югорчане будут учиться программировать, защищать данные и строить нейросети

В Югре с 23 по 29 ноября пройдет большая серия мероприятий «Цифровая неделя»

​В конце ноября югорчане будут учиться программировать, защищать данные и строить нейросети
Фото ya.ru

Настоящий пир для любителей IT-технологий ожидается в Югре в конце месяца. С 23 по 29 ноября пройдет «Цифровая неделя», в рамках которой регион погрузится в изучение и обсуждение всех важнейших информационных технологий современности, рассказывает департамент общественных связей региона.

Например, 24-25 ноября пройдет международная конференция EdCrunchUgra, центральной темой которой станут вопросы обучения при помощи цифровой среды. Выступать на главной пленарной сессии будут ведущие эксперты из числа федеральных онлайн-гостей – из Совета Федерации, Госдумы, Минпросвещения и других крупных структур.

Параллельно будет идти конференция «Цифровая трансформация регионов», в рамках которой эксперты обсудят, как искусственный интеллект может помочь государству в обеспечении кибербезопасности и развития человеческого капитала.

На «Цифровой неделе» специалисты IT из ведущих компаний страны помогут учителям Югры лучше разобраться в образовательных информационных технологиях. Детям же эксперты из «Лаборатории Касперского» расскажут, как соблюдать кибербезопасность, будучи в онлайн-играх, а также дадут вводные понятия о том, что такое нейросети и как их учить.

В конце «Цифровой недели» пройдет «Югорский хакатон» – там все желающие программисты займутся ускоренной разработкой приложения по заданию организаторов.

Все это будет транслироваться на специализированном сайте. «Цифровую неделю» организует департамент информационных технологий и цифрового развития, а также департамент образования Югры в рамках нацпроекта «Образование».


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09 ноября в 23:56, просмотров: 269, комментариев: 0
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