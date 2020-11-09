Губернатор Югры провела рабочую встречу по совершенствованию системы образования

Внести в школьное образование в Югре этикет, публичные выступления с ораторским искусством и институт наставничества предложили Наталье Комаровой в ходе тематической рабочей встречи. Об этом рассказывает департамент общественных связей.

К губернатору обратилась югорчанка Екатерина Валькова, которая прошла сложный путь – она сирота, которая успешно социализировалась в приемной семье и получила образование в колледже, а теперь поступила в Тюменский индустриальный университет по специальности «Технологии транспортного процесса». Ранее она встречалась с Натальей Комаровой в числе других сирот, сумевших встроиться в приемные семьи, и теперь дала свои идеи об улучшении образовательной системы.

Введение этикета и основ ораторского искусства, по ее мнению, поможет детям воспринимать культуру поведения в обществе. «Для школьников со слабой мотивацией к обучению необходим индивидуальный подход, позволяющий детям поставить акценты на интересные для них и необходимые в будущем предметы», – подчеркнула Екатерина.

Она также считает, что родительские собрания нужно дополнять общими сборами вместе с детьми – так можно будет услышать все мнения и улучшить внеурочную деятельность школ. А к наставничеству Екатерина предлагает подключать не только и не столько учителей, но также специалистов из других сфер – культуры, спорта, педагогов других школ.

Наталья Комарова восприняла эти инициативы с интересом. «Эту идею нужно доработать для максимального использования профессионального потенциала учителей с целью передачи его как можно большему числу детей», – заявила она. А директор департамента образования Югры Алексей Дренин добавил, что подобные инновационные подходы активно внедряются в регионе, и в некоторых школах уже проходят в качестве пилотных проектов.