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​Все танцуют, поют, читают стихи и играют музыку онлайн – как Югра отметила первый в истории День народного единства «на удаленке»

Югорчане приняли участие почти в 300 онлайн-мероприятиях по случаю Дня народного единства

​Все танцуют, поют, читают стихи и играют музыку онлайн – как Югра отметила первый в истории День народного единства «на удаленке»
Фото admhmao.ru

День народного единства в России все больше приобретает специфику главного «национального» праздника страны – в смысле демонстрации мирного и дружеского сосуществования разных народов под общей крышей и флагом. Для Югры, где живут более 120 разных национальностей, этот контекст приобретает особую важность.

«Он напоминает о том, что дружба, взаимопонимание между народами, взаимоуважение – основы, без которых невозможны гармоничные межэтнические отношения, благополучие всего общества. Югра издревле – территория, где в согласии живут люди разных национальностей, взглядов, обычаев. Дружба народов автономного округа создана нами своими руками, сердцем», – заявила по этому поводу губернатор Наталья Комарова.

Поэтому 4 ноября в нашем регионе празднуется с особым размахом. Не помешала этому пандемия – запрет на массовые мероприятия не распространяется на активность в интернете, поэтому югорчане по своей инициативе и при поддержке культурных и образовательных учреждений провели самый массовый онлайн-праздник с почти 300 мероприятиями.

Югра присоединилась к крупной тематической фотовыставке «Россия. Полет через века» – ее фотографии позволяют с высоты птичьего полета оценить красоту всей нашей страны и, в частности, Ханты-Мансийского автономного округа. Для абсолютной концептуальности эти работы, выполненные при помощи летательных аппаратов, разместили в аэропортах Сургута, Ханты-Мансийска и Нижневартовска. «Благодаря фотовыставке югорчане могут познакомиться с красотой природы, разнообразием архитектуры, богатством культурного, исторического, духовного наследия регионов нашей страны», – подчеркнула Наталья Комарова на видеоконференцсвязи по случаю открытия этой выставки.

В День народного единства губернатор также в режиме онлайн встретилась с активистами из числа национально-культурных объединений и вручила премии «За вклад в развитие межэтнических отношений». Лауреаты рассказали о своих проектах, и многие из них выглядят как пример для других регионов России.

Например, нижневартовец Арзу Исмаилов предложил открыть «Центр поддержки мигрантов», который бы занимался адаптацией трудовых мигрантов из Азербайджана – знакомил бы с местными нормами, правилами и традициями, консультировал о возможностях правильно оформлять документы и так далее. С 2021 года национальный состав этого центра пополнится специалистами из числа узбекской и таджикской диаспор.

Похожий проект представила жительница столицы округа Елена Исламуратова – у нее есть задумка создать мобильное приложение «Югра в помощь мигранту». «Я надеюсь, что специалисты окажут вам содействие по разработке приложения. Полагаю, что это перспективный проект. Спасибо вашей команде», – похвалила землячку Наталья Комарова. На этом творческие планы Елены не закончились – она также презентовала проект «Забытые традиции», который призван сохранить обычаи и игры народов ханты и манси, а также «Золотые имена многонациональной Югры» – дабы увековечить заслуги отдельных жителей региона, внесших большой вклад в его развитие.

Имела место общероссийская акция, которая была объединена хэштегом #МыВместе, и многие югорчане подключались к ней, но многие делали и собственный «праздничный продукт». Например, представленное Натальей Комаровой в Instagram видео «Мы – россияне». Его сняли региональное отделение Молодежной Ассамблеи народов России вместе с Фондом «Центр гражданских и социальных инициатив Югры», и там дети в разных национальных костюмах читали посвященное Родине стихотворение.

Творчества было много, и его до сих пор можно оценить по хэштегам #ПоэзиейЕдины и #МояЮграМояРоссия. В них вы увидите, как школьники и студенты читают стихи о России на русском языке, а потом переходят на свои национальные языки и наречия. Похожая концепция была у ролика «Народная перекличка» – в нем представители разных регионов России называли свои города, причем часть делали это на национальном языке.

Перечислить всю плеяду мероприятий, которые заполнили сетевое пространство в Югре в День народного единства, невозможно: были онлайн-выставки, флешмобы, конкурсы рисунков, фестивали национальных кухонь, онлайн-челленджи, и даже веселые молодежные пляски в непознаваемом для старшего поколения приложении Tik-Tok. Все – в честь праздника 4 ноября.

В этом смысле Югра показала себя как регион, который четко осознает важность национальной политики, необходимость создавать большой «котел», в котором постоянно варятся и перемешиваются разные культуры, при этом все знакомятся со всеми и никто не растворяется в общей массе. А знание друг друга вкупе с долгосрочным общением и совместным действием – это лучшая профилактика любой вражды или экстремизма. В этом смысле День народного единства в Югре – это большой и правильный шаг в установлении масштабной национальной дружбы на территории округа.


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09 ноября в 23:25, просмотров: 289, комментариев: 0
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