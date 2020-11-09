Югорский художник Геннадий Райшев умер от COVID-19

Новая жертва коронавируса: в Югре от COVID-19 умер знаменитый художник Геннадий Райшев — информацию об этом подтвердили в департаменте общественных связей округа.

Диагноз был поставлен художнику ранее — до того, как заболеть, он активно работал в галерее, которая находится в Ханты-Мансийске. Напомним, что Райшев известен не только как художник, но и как талантливый преподаватель.

До своего 86-летия мастер не дожил всего неделю.

Отметим, что число ежедневных смертей от ковида в Югре с каждым днем растет: за воскресенье болезнь забрала жизни четырех человек.