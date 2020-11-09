16+
Логотип Сиапресс
USD  77,1875   EUR  91,3514  

Новости

Больше новостей
За время эпидемии covid-19 ваши расходы на лекарства...
Комментировать
0
Больше опросов

​Число ежедневных смертей от COVID-19 в ХМАО растет

За воскресенье от коронавируса умерло четыре югорчанина

​Число ежедневных смертей от COVID-19 в ХМАО растет
Фото: vk.com/medicine72

Пугающая статистика: ежедневное число смертей от коронавируса в Югре растет — за 8 ноября в округе умерли четыре пациента с диагнозом COVID-19.

Таким образом, по сообщению окружного оперштаба, общее количество летальных исходов, причиной которых стала новая инфекция, в регионе составило 281 человек.

Ранее siapress.ru сообщал, что количество ежедневно выявляемых инфицированных в Югре перевалило за отметку 30 тысяч — за воскресенье в округе диагноз COVID-19 получили еще 203 человека. По данным окружного правительства, коэффициент распространения инфекции в Югре — 1,03. На сегодняшний день в округе показатель свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию составляет 91,99 процента.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:00, просмотров: 435, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Нижневартовске сумасшедший ВАЗ перевернулся и снес светофор 6273
  2. Он видит тайное… 5175
  3. ​Плохо кончил 2490
  4. ​Можно ли строить в Сургуте малоэтажное жилье и при этом выполнять спускаемые сверху планы по квадратным метрам? Можно – так уже делали 2049
  5. ​В сургутских детсадах сформируют круглосуточные группы по запросу предприятий 1821
  6. ​Третий день не выходит на связь: в Сургутском районе разыскивают 15-летнюю девушку 1770
  7. ​В Сургуте начали выдавать ноутбуки ученикам старших классов для дистанционного обучения 1239
  8. ​Югорские осужденные стали больше работать 1106
  9. Не дождетесь! 916
  10. ​Бил ножом и топором: следователи опубликовали видео и раскрыли подробности убийства в Сургутском районе 791
  1. ​В Югре разыскивают маму и ребёнка, недоехавших до Нижневартовска 28929
  2. Югра ужесточает карантинные меры 10807
  3. ​В Нефтеюганске прошел митинг против Билла Гейтса и ВОЗ 8060
  4. В Сургуте похитили мужчину: его удерживали в гараже, избивали и требовали деньги 6524
  5. Югорчанин распечатал чужие права на принтере и использовал их, пока не попался 6423
  6. ​Оперштаб Югры по борьбе с коронавирусом принимает особые меры относительно Сургута 6403
  7. ​В Нижневартовске сумасшедший ВАЗ перевернулся и снес светофор 6273
  8. ​Госавтоинспекция Югры выступила с предупреждением к водителям 5585
  9.  Как выглядит самая дорогая однушка, продающаяся в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 5575
  10. Вартовчанин из ревности убил мужчину, а его собутыльники вынесли тело в подъезд 5341
  1. Под Сургутом сгорел вахтовый автобус // ВИДЕО 53133
  2. Самолет, летевший в Сургут, экстренно сел в Ханты-Мансийске 40279
  3. ​В понедельник ХМАО накроет туман 38310
  4. ​В Югре разыскивают маму и ребёнка, недоехавших до Нижневартовска 28929
  5. ​Дорого-богато: как выглядит самый дорогой дом, продающийся в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 22868
  6. В Сургуте потерялась женщина, состоящая на учете в ПНД // ОРИЕНТИРОВКА 19662
  7. Алкоголики из Нефтеюганска решили заработать деньги, бросаясь под машины // ВИДЕО 19623
  8. Автомобиль съехал в озеро под Нижневартовском: один человек погиб 15343
  9. ​Зима наступает на Сургут: снегопады уже на этой неделе, заморозки — на следующей 14298
  10. ​Антон Кульш будет похоронен в Белоруссии 13309

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика