За воскресенье от коронавируса умерло четыре югорчанина

Пугающая статистика: ежедневное число смертей от коронавируса в Югре растет — за 8 ноября в округе умерли четыре пациента с диагнозом COVID-19.

Таким образом, по сообщению окружного оперштаба, общее количество летальных исходов, причиной которых стала новая инфекция, в регионе составило 281 человек.

Ранее siapress.ru сообщал, что количество ежедневно выявляемых инфицированных в Югре перевалило за отметку 30 тысяч — за воскресенье в округе диагноз COVID-19 получили еще 203 человека. По данным окружного правительства, коэффициент распространения инфекции в Югре — 1,03. На сегодняшний день в округе показатель свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию составляет 91,99 процента.