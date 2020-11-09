За воскресенье в ХМАО стало на 203 больных коронавирусом больше

Число новых больных коронавирусом на территории Югры за воскресенье, 8 ноября, увеличилось на 203 человека. Как передает окружной оперштаб, новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 19 муниципалитетах. При этом отличился Сургут — число ежедневных заражений в самом крупном городе региона уверенно приближается к 60. В целом, картина по округу такова:
- Сургут – 57;
- Ханты-Мансийск – 21;
- Урай – 19;
- Нефтеюганск – 17;
- Нижневартовск – 12;
- Нягань – 12;
- Советский район – 11;
- Когалым – 8;
- Сургутский район – 8;
- Нефтеюганский район – 6;
- Ханты-Мансийский район – 6;
- Березовский район – 5;
- Мегион – 4;
- Кондинский район – 4;
- Радужный – 3;
- Нижневартовский район – 3;
- Октябрьский район – 3;
- Лангепас – 2;
- Белоярский район – 2.
У 111 человек к моменту постановки диагноза наблюдались признаки ОРВИ, у 78 пациентам выявлена пневмония, и только 14 человек переносят «корону» бессимптомно.
Общее количество заболевших в Югре, с учетом новых данных, составило 30 040 человек.