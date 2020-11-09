За воскресенье в ХМАО стало на 203 больных коронавирусом больше

Число новых больных коронавирусом на территории Югры за воскресенье, 8 ноября, увеличилось на 203 человека. Как передает окружной оперштаб, новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 19 муниципалитетах. При этом отличился Сургут — число ежедневных заражений в самом крупном городе региона уверенно приближается к 60. В целом, картина по округу такова:

Сургут – 57;

Ханты-Мансийск – 21;

Урай – 19;

Нефтеюганск – 17;

Нижневартовск – 12;

Нягань – 12;

Советский район – 11;

Когалым – 8;

Сургутский район – 8;

Нефтеюганский район – 6;

Ханты-Мансийский район – 6;

Березовский район – 5;

Мегион – 4;

Кондинский район – 4;

Радужный – 3;

Нижневартовский район – 3;

Октябрьский район – 3;

Лангепас – 2;

Белоярский район – 2.

У 111 человек к моменту постановки диагноза наблюдались признаки ОРВИ, у 78 пациентам выявлена пневмония, и только 14 человек переносят «корону» бессимптомно.

Общее количество заболевших в Югре, с учетом новых данных, составило 30 040 человек.