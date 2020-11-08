В колониях Югры сократилось количество осужденных

В учреждения УФСИН по Югре содержится 2 079 осужденных, обвиняемых и подозреваемых. Это почти на десять процентов меньше, чем год назад. Такие данные были озвучены во время заседание коллегии ведомства.

«По итогам девяти месяцев показатель доли осужденных привлеченных к оплачиваемому труду в сравнении с прошлым годом вырос на 10,3 процента и составил 44,1 процента от общей численности осужденных, подлежащих обязательному привлечению к труду, при установленном показателе ФЦП «Развитие УИС (2018-2026 годы)» 40,3 процента», – отметили в пресс-службе УФСИН по Югре.

Вырос и объем выпускаемой товарной продукции – на 34 процента, до 34,5 миллиона рублей.