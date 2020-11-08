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​Югорские осужденные стали больше работать

В колониях Югры сократилось количество осужденных

​Югорские осужденные стали больше работать
Фото: 86.fsin.gov.ru

В учреждения УФСИН по Югре содержится 2 079 осужденных, обвиняемых и подозреваемых. Это почти на десять процентов меньше, чем год назад. Такие данные были озвучены во время заседание коллегии ведомства.

«По итогам девяти месяцев показатель доли осужденных привлеченных к оплачиваемому труду в сравнении с прошлым годом вырос на 10,3 процента и составил 44,1 процента от общей численности осужденных, подлежащих обязательному привлечению к труду, при установленном показателе ФЦП «Развитие УИС (2018-2026 годы)» 40,3 процента», – отметили в пресс-службе УФСИН по Югре.

Вырос и объем выпускаемой товарной продукции – на 34 процента, до 34,5 миллиона рублей.


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08 ноября в 17:25, просмотров: 487, комментариев: 0
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