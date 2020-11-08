​Мэр города Покачи Владимир Степура заразился коронавирусом

Глава города Покачи Владимир Степура заболел коронавирусом. Об этом он сам сообщил на личной странице в инстаграме.

«Друзья! Сегодня я получил положительный тест на COVID-19. Перехожу в режим самоизоляции. Самочувствие нормальное. Пожалуйста, берегите себя и своих близких!», – написал он.

Ранее коронавирус перенесли губернатор Югры Наталья Комарова, а также главы Сургута Вадим Шувалов и Нефтеюганска Сергей Дегтярев.

На выходных в Югре зарегистрировано 400 случаев новой коронавирусной инфекции. В городе Покачи заболели десять человек.