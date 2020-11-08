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​В Югре умерли еще три человека, боровшиеся с COVID-19

К 8 ноября от коронавируса в Югре скончались 277 человек

​В Югре умерли еще три человека, боровшиеся с COVID-19
Фото: siapress.ru

За минувшие сутки в Югре умерли три человека, проходившие лечение от коронавируса. Общее число COVID-смертей в регионе – 277, сообщает окружной оперативный штаб.

За весь период пандемии в округе зарегистрировано 29 837 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровели 24 978 югорчан. На данный момент лечение проходят более 4,5 тысячи человек. Состояние 145 пациентов тяжелое, 108 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

По официальным данным, коэффициент распространения инфекции составляет 1,03, наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию – 94,5 процента.

В Югре приняты дополнительные меры по снижению риска распространения COVID-19. В частности, вузы переходят на частично да дистанционное обучение, старшеклассники будут учиться удаленно. Помимо этого югорчанам рекомендовано отказаться от посещения мест массового скопления людей, объектов торговли и общественного питания без крайней необходимости.


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Сегодня в 11:40, просмотров: 646, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
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Сегодня в 12:42
Для объективности картины заболеваемости и смертности, уже пора оглашать весь список – сколько человек заболело ОРВИ и другими чем COVID штаммами гриппа и сколько умерло от осложнений не COVID.

Так то, ежегодно от осложнений после «обычного» гриппа умирает порядка двух миллионов человек.

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