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​За сутки в Югре коронавирус подтвердили у 201 человека

Больше двухсот: в Югре растут суточная заболеваемость COVID-19

​За сутки в Югре коронавирус подтвердили у 201 человека
Фото: siapress.ru

В Югре за минувшие сутки коронавирусом заразился 201 югорчанин. Суточный прирост заболевших 8 ноября стал рекордным с середины октября. Больше всего заболевших зарегистрировано в Сургуте (55 человек), Ханты-Мансийске (25) и Нижневартовске (14). Новые ковидные больные выявлены в 21 муниципалитете округа, сообщает оперштаб региона.

«На момент выявления у 113 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 76 зафиксирована пневмония, у 12 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 171 случае. По 30 контакты уточняются», – уточняется в сообщении.

В данный момент лечение от коронавируса проходят 4 582 человека. Состояние 145 пациентов тяжелое, 108 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За весь период пандемии в округе COVID-19 диагностирован у 29 837 человек, выздоровели 24 978 югорчан, умерли 277 человек.


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Сегодня в 11:14, просмотров: 648, комментариев: 0
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