В Югре за весь период пандемии скончались 274 заболевших жителей

В Югре пять пациентов, проходившие лечение от коронавируса, не смогли побороть болезнь. Таким образом, за весь период пандемии в регионе скончались 274 человека. Об этом информирует оперативный штаб.

Напомним, что за сутки в округе выявили 199 новых случаев заболевания COVID-19. Состояние 144 пациентов тяжелое, 106 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.За сутки излечились 121 человек, за весь период пандемии – 24 886 югорчан.

Больше всего зараженных обнаружили в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нижневартовске. Меньше всего – в Мегионе и Октябрьском районе