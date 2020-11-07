Суточное количество заболевших коронавирусом жителей Югры продолжает держаться в районе 200

В Югре за сутки коронавирусом заразились 199 человек. Таким образом, за весь период пандемии 29 636 жителей округа оказались инфицированы. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Новые случаи территориально распределились так:
- Сургут – 51;
- Ханты-Мансийск – 21;
- Нижневартовск – 13;
- Урай – 10;
- Нефтеюганск – 8;
- Нягань – 8;
- Югорск – 8;
- Лангепас – 7;
- Кондинский район – 7;
- Нефтеюганский район – 7;
- Пыть-Ях – 6;
- Белоярский район – 6;
- Березовский район – 6;
- Нижневартовский район – 6;
- Советский район – 6;
- Сургутский район – 6;
- Когалым – 5;
- Радужный – 5;
- Покачи – 5;
- Мегион – 4;
- Октябрьский район – 4.
«На момент выявления у 122 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 67 зафиксирована пневмония, у 10 человек – бессимптомно.Под наблюдением (в том числе самоизоляции) находятся 13 399 человек, сняты с наблюдения – 89 676.За весь период пандемии от COVID-19 умерли 274 человека. За сутки излечились 121 человек, за весь период пандемии – 24 886 югорчан», – информирует окружной оперштаб.