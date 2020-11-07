Суточное количество заболевших коронавирусом жителей Югры продолжает держаться в районе 200

В Югре за сутки коронавирусом заразились 199 человек. Таким образом, за весь период пандемии 29 636 жителей округа оказались инфицированы. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи территориально распределились так:

Сургут – 51;

Ханты-Мансийск – 21;

Нижневартовск – 13;

Урай – 10;

Нефтеюганск – 8;

Нягань – 8;

Югорск – 8;

Лангепас – 7;

Кондинский район – 7;

Нефтеюганский район – 7;

Пыть-Ях – 6;

Белоярский район – 6;

Березовский район – 6;

Нижневартовский район – 6;

Советский район – 6;

Сургутский район – 6;

Когалым – 5;

Радужный – 5;

Покачи – 5;

Мегион – 4;

Октябрьский район – 4.

«На момент выявления у 122 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 67 зафиксирована пневмония, у 10 человек – бессимптомно.Под наблюдением (в том числе самоизоляции) находятся 13 399 человек, сняты с наблюдения – 89 676.За весь период пандемии от COVID-19 умерли 274 человека. За сутки излечились 121 человек, за весь период пандемии – 24 886 югорчан», – информирует окружной оперштаб.