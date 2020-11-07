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За минувший день COVID-19 выявили у 199 югорчан

Суточное количество заболевших коронавирусом жителей Югры продолжает держаться в районе 200

За минувший день COVID-19 выявили у 199 югорчан

В Югре за сутки коронавирусом заразились 199 человек. Таким образом, за весь период пандемии 29 636 жителей округа оказались инфицированы. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи территориально распределились так:

  • Сургут – 51;
  • Ханты-Мансийск – 21;
  • Нижневартовск – 13;
  • Урай – 10;
  • Нефтеюганск – 8;
  • Нягань – 8;
  • Югорск – 8;
  • Лангепас – 7;
  • Кондинский район – 7;
  • Нефтеюганский район – 7;
  • Пыть-Ях – 6;
  • Белоярский район – 6;
  • Березовский район – 6;
  • Нижневартовский район – 6;
  • Советский район – 6;
  • Сургутский район – 6;
  • Когалым – 5;
  • Радужный – 5;
  • Покачи – 5;
  • Мегион – 4;
  • Октябрьский район – 4.

«На момент выявления у 122 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 67 зафиксирована пневмония, у 10 человек – бессимптомно.Под наблюдением (в том числе самоизоляции) находятся 13 399 человек, сняты с наблюдения – 89 676.За весь период пандемии от COVID-19 умерли 274 человека. За сутки излечились 121 человек, за весь период пандемии – 24 886 югорчан», – информирует окружной оперштаб.


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Сегодня в 11:02, просмотров: 305, комментариев: 1
Комментарии:
Флудер
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Сегодня в 13:10
Молодцы медики! Уже недели с три количество заболевших строго в промежутке 191-199, ни разу выше не перешагнула. А стабильность - это свидетельство мастерства, так победим!

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