Губернатор Наталья Комарова ввела новые правила и ограничения для борьбы с коронавирусом

Накануне, 6 ноября, губернатор Югры Наталья Комарова подписала постановление с новыми мерами борьбы с коронавирусом:

С 9 по 30 ноября учебный процесс в вузах и организациях профобразования будет организован в следующей форме: лекции будут проводиться в режиме онлайн, а практические занятия —очно с разведением потоков учащихся по разным аудиториям, классам.

До 15 ноября в Югре будет разработан нормативный документ, регулирующий вопросы обеспечения препаратами больных коронавирусом, находящихся на амбулаторном лечении, без посещения аптек.

Органам местного самоуправления рекомендовано открыть в детских садах группы с круглосуточным пребыванием детей из семей, в которых родители работают в организациях, переведенных на круглосуточный режим работы.

С 9 по 30 ноября в некоторых школах обучающиеся 6-11 классов будут учиться дистанционно. Это коснется те учебные учреждения, где численность учеников превышает проектную мощность в 1,5 и более раза, а также случаев, когда у педагога в течение 30 дней, предшествующих принятию постановления, был диагностирован коронавирус. Условие не распространяется на школы в населенных пунктах, где не зарегистрировано случаев COVID-19.

Помимо этого югорчанам рекомендовано отказаться от посещения мест массового скопления людей, объектов торговли и общественного питания без крайней необходимости.