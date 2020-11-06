Центры поддержки самозанятых и центры молодежного инновационного творчества появляются в Югре

В Югре особое внимание будет уделено самозанятым гражданам и школьникам, которые развивают свои творческие и технические навыки. Разговор об этом прошел сегодня, 6 ноября, в ходе очередного эфира Натальи Комаровой, который был посвящен работе бизнеса в непростых условиях коронавируса.

Так, одной из ключевых тем стала поддержка предпринимательства. По данным директора департамента экономразвития Югры Николая Милькиса, в регионе действуют около 20 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, порядка 40 тысяч индивидуальных предпринимателей и 12 тысяч самозанятых (стоит отметить, что возможность зарегистрироваться в этом качестве появилась в Югре только в начале 2020 года).

Вскоре появится региональный центр поддержки самозанятых, а в 2021 году будет запущена единая «витрина мер поддержки» – для всего бизнеса. В нее смогут обращаться все предприниматели и получать полноценное сопровождение, в том числе, при помощи персонального менеджера.

Позаботятся и о потенциальных предпринимателях – молодых югорчанах, которые увлекаются инновационным техническим творчеством. Для них в округе работают профильные центры (например, в Сургутском районе такой называется «Прогресс»), которых к 2025 году будет 20.

«Эти центры – своеобразные образовательно-технологические коворкинги, имеющие собственное оборудование, специалистов, нацеленные в том числе и на развитие предпринимательской деятельности, взращивание нового поколения инженеров. В настоящее время центры осуществляют свою деятельность в области графического, промышленного дизайна, моушн-дизайна, веб- и геймдизайна, геймификации, анимации, мультипликации, фото- и видеостудий, программирования, алгоритмики, машинного обучения и других», – рассказал руководитель «Прогресса» Павел Тарасович.

Более подробно о прошедшем прямом эфире Натальи Комаровой по развитию бизнеса читайте в ближайшие дни на siapress.ru.