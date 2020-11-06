Из Сургута пустят дополнительные поезда в Екатеринбург на новогодние каникулы

В новогодние и рождественские праздники РЖД планирует назначить 191 дополнительный поезд дальнего следования. Они будут курсировать с 25 декабря по 10 января, сообщает пресс-служба перевозчика.

В частности, предусмотрены дополнительные рейсы поездов из Екатеринбурга в Приобье и Сургут. Из уральской столицы можно чаще будут курсировать составы в Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября из-за пандемии коронавируса отменены ряд поездов, следующих через Югру. До 20 декабря отменено движение поезда 351/352 Уфа — Приобье, до 25 декабря – поезд 337/338 сообщением Екатеринбург — Приобье будет ходить два раза в неделю.