В ХМАО арестован директор УК «Промышленные парки Югры» по делу о многомиллионной взятке

Директор АО «УК «Промышленные парки Югры» Андрей Семичев, обвиняемый в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере, взят под стражу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Югре.

«Накануне злоумышленнику предъявлено обвинение. С учетом тяжести предъявленного обвинения и иных обстоятельств уголовного дела 6 ноября 2020 года по ходатайству следствия судом ему изменена мера пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу», – уточнили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, Семичева обвиняют в том, что с ноября по декабрь 2018 года он совершил отчуждение 29 объектов недвижимости и земельных участков, расположенных в поселке Салым Нефтеюганского района, продав их одному из предпринимателей по заниженной более, чем в два раза стоимости. Ущерб предприятия и собственника от этой сделки превысил 43 миллиона рублей. Также, по версии следствия, за указанные действия подозреваемый получил взятку в общей сумме более 17 миллионов рублей.

Стоит отметить, что единственным акционером АО «УК «Промышленные парки Югры» является Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.