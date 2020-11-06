В ХМАО объявлено предупреждение о неблагоприятной погоде

В субботу, 7 ноября, местами в Югре ожидается неблагоприятная погода: южный ветер порывами до 16 метров в секунду, гололед и осадки. Предупреждение опубликовано на сайте Ханты-Мансийского ЦГМС.

Ночью температура воздуха опустится до -5 °С, днем +1,+6 ºС. В воскресенье также ожидаются осадки различной интенсивности смешанного характера и гололедно-изморозевые явления. В понедельник пройдет небольшой снег, ночью на северо-западе округа похолодает до -12 °С, днем температура воздуха составит +2,-3 °С.

В Сургуте, по данным сервиса Gismeteo, в выходные будут идти снег и снег с дождем, столбики термометров будут держаться около нуля.