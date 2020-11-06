В Югре местные власти смогут софинансировать проектирование, ремонт и строительство дорог при помощи округа

Муниципальные власти в Югре смогут получать субсидии из дорожного фонда региона. Так решило правительство автономного округа сегодня, 6 ноября, в ходе заседания под председательством Натальи Комаровой. Как сообщает департамент общественных связей, в госпрограмму «Современная транспортная система» внесли поправки, по которой дорожный фонд Югры может субсидировать проектирование, строительство, реконструкцию и ремонт дорог общего пользования на местах.

«Это позволит муниципальным образованиям региона получить дополнительную поддержку на дорожную деятельность из средств окружного дорожного фонда», – заявила губернатор. Она также отметила, что принципиально это решение было принято в ходе ее рабочих поездок в Белоярский, Кондинский, Октябрьский и Нефтеюганский районы. Вообще ценность как рабочих поездок, так и онлайн-встреч главы региона с представителями муниципальных властей сложно переоценить.

Дорожный фонд Югры был создан в 2012 году. Он формируется из региональной части транспортного налога, акцизов на бензин, различных госпошлин и выплат, связанных с дорожной сферой. В 2020 году его размер составляет 12,3 млрд рублей, и будет колебаться примерно в тех же объемах в плановые 2021-2022 годы.

Но получение денег из этого пула для муниципальных властей будет обложено некоторыми условностями – по словам директора департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Константина Гребешка, в документе будут прописаны оценки эффективности полученных из округа денег. И меры, которые не позволят запустить эти субсидии в нецелевое русло.