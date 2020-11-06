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​В Югре продлили выплату некоторых пособий на детей. Семьям, которым в них отказали со 2 октября – всё вернут

В Югре выплата детских пособий в беззаявительном порядке продлена до 1 марта 2021 года

​В Югре продлили выплату некоторых пособий на детей. Семьям, которым в них отказали со 2 октября – всё вернут
Фото rg.ru

Детские пособия, которые югорчане получают в беззаявительном порядке, продлены до 1 марта 2021 года. Такое решение принято на заседании правительства Югры сегодня, 6 ноября. Ранее срок продления этих выплат был установлен на 1 октября, рассказывает департамент общественных связей региона.

Более того – если семьи со 2 октября по сегодняшний день получили отказ по этим выплатам – то им все вернут. «Департаменту социального развития автономного округа – обеспечить пересмотр решений об отказе в назначении данных мер поддержки по заявлениям граждан, поданным в период со 2 октября вплоть до вступления в силу настоящего решения», – распорядилась председательствующая на заседании правительства округа Наталья Комарова.

Автоматическое, то есть без подготовки заявления от граждан, продление различных выплат на детей было введено в начале коронавирусной пандемии. Решение было призвано оградить югорчан от лишних выходов из дома и социальных контактов в МФЦ и других структурах, где бы они получали необходимые справки и прочие документы.

До 1 марта 2021 года жители округа будут продолжать получать: ежемесячное пособие на детей, ежемесячное пособие на детей от трех до семи лет, а также ежемесячная выплата семьям при рождении третьего и последующего детей. В Югре этот тип господдержки получают более 32 тысяч семей.


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Сегодня в 12:41, просмотров: 537, комментариев: 0
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