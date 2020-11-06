На противостояние пандемии коронавируса Югра получила дополнительно 71 млн рублей из федерального центра

Бюджет на борьбу с коронавирусом в Югре пополнился на 71 млн рублей. Это решение утвердило правительство округа на прошедшем сегодня, 6 ноября, совещании. Деньги предоставил федеральный центр, их направили на закупку средств индивидуальной защиты, тестирование граждан на вирус, перевозку пациентов и медработников, а также закупку необходимых материалов и техники для медицинских учреждений, сообщает департамент общественных связей.

«В целях эффективного и своевременного расходования указанных средств федерального бюджета завтра департамент здравоохранения автономного округа, экономического развития, финансов представят правительству автономного округа соответствующие предложения по изменению государственной программы «Современное здравоохранение» с тем, чтобы можно было начать реализацию закупочных процедур», – распорядилась Наталья Комарова.

Совсем недавно регион выделял более 150 млн рублей из собственного резервного фонда на решение одной из «коронавирусных» проблем – обеспечение лекарствами против этой инфекции для югорчан старше 60 лет, а также хронически болеющих граждан. Такое решение на заседании оперштаба по противодействию пандемии озвучила губернатор Югры.

Ранее автономный округ существенно сократил расходы на крупные мероприятия, запланированные на этот год, и перераспределил их на борьбу с коронавирусом – так на медицинские нужды было направлено дополнительно более миллиарда рублей.