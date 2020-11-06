В Югре за весь период пандемии скончались 269 заболевших жителей

В Югре три пациента, проходившие лечение от коронавируса, не смогли побороть болезнь. Таким образом, за весь период пандемии в регионе скончались 269 человек. Об этом информирует оперативный штаб.

Напомним, что за сутки в округе выявили 195 новых случаев заболевания COVID-19. Состояние 142 пациентов тяжелое, 107 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 154 человека, за весь период пандемии – 24 765 югорчан.

Больше всего зараженных обнаружили в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске. Меньше всего – в Ханты-Мансийском и Кондинском районах.