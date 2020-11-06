Суточное количество заболевших коронавирусом жителей Югры продолжает держаться в районе 200

В Югре за сутки коронавирусом заразились 195 человек. Таким образом, за весь период пандемии 29 437 жителей округа оказались инфицированы. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Новые случаи территориально распределились так:
- Сургут – 52;
- Ханты-Мансийск – 26;
- Нижневартовск – 14;
- Нефтеюганский район – 12;
- Когалым – 11;
- Березовский район – 10;
- Югорск – 9;
- Нефтеюганск – 9;
- Нягань – 9;
- Советский район – 9;
- Нижневартовский район – 8;
- Сургутский район – 8;
- Мегион – 5;
- Радужный – 3;
- Лангепас – 3;
- Покачи – 3;
- Октябрьский район – 2;
- Ханты-Мансийский район – 1;
- Кондинский район – 1.
«На момент выявления у 98 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 84 зафиксирована пневмония, у 13 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 161 случае. По 34 контакты уточняются. Состояние 142 пациентов тяжелое, 107 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – информируют представители оперштаба.