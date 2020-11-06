Суточное количество заболевших коронавирусом жителей Югры продолжает держаться в районе 200

В Югре за сутки коронавирусом заразились 195 человек. Таким образом, за весь период пандемии 29 437 жителей округа оказались инфицированы. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи территориально распределились так:

Сургут – 52;

Ханты-Мансийск – 26;

Нижневартовск – 14;

Нефтеюганский район – 12;

Когалым – 11;

Березовский район – 10;

Югорск – 9;

Нефтеюганск – 9;

Нягань – 9;

Советский район – 9;

Нижневартовский район – 8;

Сургутский район – 8;

Мегион – 5;

Радужный – 3;

Лангепас – 3;

Покачи – 3;

Октябрьский район – 2;

Ханты-Мансийский район – 1;

Кондинский район – 1.

«На момент выявления у 98 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 84 зафиксирована пневмония, у 13 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 161 случае. По 34 контакты уточняются. Состояние 142 пациентов тяжелое, 107 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – информируют представители оперштаба.