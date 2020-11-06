Зарплатные ожидания женщин и мужчин в Югре отличаются на 20 тысяч рублей

Мужское население Югры хочет зарабатывать на 20 тысяч больше, чем женское – к этому выводу пришли эксперты исследовательской службы сайта hh.ru.

«После анализа более 27,8 тысячи резюме жителей ХМАО, было выявлено, что средняя заработная плата, на которую рассчитывают соискатели-мужчины из ХМАО, по данным за последний месяц составляет 60 тысяч рублей – это на 20 тысяч рублей выше, чем зарплатные ожидания женщин», – рассказали представители сервиса по поиску работы.

Отмечается, что своими доходами довольны только 28 процентов трудоустроенных мужчин. 69 процентов своей зарплатой недовольны.