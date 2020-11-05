Губернатор Югры Наталья Комарова провела эфир, посвященный зимней безопасности и решению насущных проблем югорчан

Темные и нечищеные от снега дороги и тротуары, а также брошенные на улице животные, которые от голода нападают на людей – неприятные, но присутствующие в нашей жизни явления. И их количество в последнее время – ввиду холодного сезона и локальных недоработок властей – выросло. Эту тему Наталья Комарова с подачи своих читателей и комментаторов в социальных сетях вынесла на публичное обсуждение в своем традиционном прямом эфире.

Вообще когда речь заходит о вопросах безопасности губернатор Югры становится чрезвычайно жесткой и непреклонной. Это давно поняли все работающие с ней государственные и муниципальные служащие. Поэтому нагоняев в адрес различных представителей власти на местах в ходе эфира прилетело немало. Люди жаловались, подкрепляли свои слова соответствующими картинками и видео, и каждый этот факт означал – кто-то из чиновников не выполнил свою работу и подверг опасности своих земляков, обычных граждан, что недопустимо.

Например, в Нефтеюганске жители выразили свое недовольство проблемами с освещением улиц. «Наши дети ходят в школу по неосвещенной дороге, на которой даже после ремонта остались несколько ям. На некоторых участках гуляют собаки. Как отпускать детей в школу, если это небезопасно?» – зачитали модераторы обращение жительницы города. Аналогичные жалобы пришли из Нижневартовска – там локально неосвещенных участков улиц в городе аж 160.

«Такие вопросы вообще не должны возникать, если приняты грамотные управленческие решения. Мы уже разговаривали на эту тему, комментарии меня не устроили, как и граждан, раз они опять обращаются. К тому же география проблемы расширяется, приобретает системный характер, значит, и решение должно быть системным», – заявила Наталья Комарова.

От освещения разговор перешел к дорогам и парковкам. Последнее, конечно, вопрос скорее не безопасности, а комфорта, но когда речь заходит о стояночных местах возле медицинских учреждений, тема становится более важной – все-таки люди приезжают туда по веским причинам сохранения своего здоровья. Тут возник вопрос к Сургуту, где уже несколько лет пытаются улучшить ситуацию возле главных больниц города, и подвижки есть – 173 паркоместа уже готовы, еще немногим более 80 – в ближайшей перспективе.

Где в Югре дороги, парковки и тротуары – там уборка снега. Один вопрос – сам факт очистки территорий от наноса (по нему Наталья Комарова регулярно ставит на вид главам муниципалитетов за некачественную или несвоевременную работу ответственных служб), другой – куда девается этот снег, в котором зачастую содержатся химические реагенты. Одна из жительниц Ханты-Мансийска спросила, не сваливают ли их в Иртыш?

Директор муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия Александр Сергеев рассказал, что не так давно это был реальный сценарий, но сейчас нет – в столице округа с 2018 года работает снегоплавильная установка мощностью 200 кубометров в час. Она перерабатывает снег – порядка 1 млн кубометров за сезон, а остатки реагентов складирует особым образом, чтобы не портить окружающую среду. «Спасибо вам, жители города, за внимание к этому вопросу. Отмечу, оборудование, которое используется для вывоза снега, соответствует всем стандартам», – отметила Наталья Комарова.

К слову, свой вклад в недопуск различных реагентов в воду и воздух делают и в Нижневартовске. Там на городских канализационных сооружениях установили ультрафиолетовое обеззараживание воды, которое уничтожает практически всех (до сотой процента) вредоносных микроорганизмов. Раньше для этого использовали не очень-то полезные химикаты с хлором.

Еще один существенный вопрос безопасности югорчан зимой (и не только) – бродячие собаки. Сейчас законодательный регламент таков, что отстрелом гуляющих самих по себе животных заниматься нельзя – службы их отлавливают, стерилизуют, ставят вакцины, чипы и, если не найдутся хозяева, отпускают восвояси. Но это не решает проблему – даже чипированная и вакцинированная собака с голодухи может броситься на ребенка.

На это указывает и Наталья Комарова: «Такое соседство никуда не годится. Это животные, у них свои инстинкты. Если линейная схема не подходит, ищите другие пути. Поддержите тех инициативных граждан, кто готов заниматься бездомными животными, готов создавать приюты». И добавила, что нужно еще работать и работать над прививанием югорчанам культуры заботы о тех, кого они приручили – чтобы люди следили за правильным выгулом собак на поводке и с намордником, а также не выбрасывали своих питомцев на улицу.

В целом губернатор заявила, что подобный формат эфиров на важные для югорчан темы дают свои результаты: «Такой подход открытого обсуждения всех взглядов и аспектов на те или иные вопросы эффективен. Созданная в муниципальных образованиях округа и на государственном уровне система должна отвечать на все запросы горожан».

Следующий разговор в прямом эфире с губернатором Югры будет посвящен условиям ведения бизнеса при пандемии коронавируса.