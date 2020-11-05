Югорчане могут накопить на первоначальный взнос по ипотеке за полтора года

Жители Уральского федерального округа копят на первоначальный взнос по ипотеке быстрее всех в стране – 18 месяцев. В среднем по России этот показатель составляет 21 месяц. Дольше всего копить приходится на Северном Кавказе — 29 месяцев. У москвичей уходит на это ровно два года. Данные аналитического центра ДОМ.РФ публикует РБК.

Минимальный срок для формирования первоначального взноса по ипотеке в этом году составляет 12 месяцев. За это время накопить необходимые средства могут жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Магаданской области и Чукотки. В Югре копить приходится чуть дольше – 13-18 месяцев.

Аналитики основывались на данных Росстата о средней зарплате и Банка России о среднем размере ипотечного кредита. Предполагалось, что в собирающейся взять ипотеку семье два человека работают и откладывают на первоначальный взнос 30 процентов своей зарплаты.