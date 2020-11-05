У жителей Югры вырастут траты на капремонт

С 1 января 2021 года в Югре размер взносов на капитальный ремонт помещений в многоквартирных домах вырастет на 4,1 процента. Соответствующее решение принято окружным департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики, сообщает пресс-службе Югорского фонда капремонта.

«За все время действия программы капремонта размер взноса в Югре повышается впервые – сумма ежемесячного платежа не менялась с сентября 2014 года по 2020 год включительно, тогда как в большинстве субъектов Российской Федерации индексация тарифов проводится ежегодно. При этом цены на материалы и стоимость строительно-монтажных работ при капитальном ремонте многоквартирных домов за этот период выросли более чем на 20 процентов», – отметили в Фонде.

Также уточняется, что повысить взносы планировалось на 5,4 процента: «Однако с учетом сложившейся в стране эпидемиологической ситуации, оказавшей негативное влияние на экономику и доходы граждан, после обсуждения с общественными организациями это решение было пересмотрено – уровень индексации сокращен на четверть от утвержденного ранее».

Первые платежки с новыми суммами югорчане получат в феврале 2021 года. В будущем планируется индексировать взнос регулярно, как и тарифы на ЖКХ, но только один раз в год и не выше уровня инфляции.

Как сообщалось ранее, в Югре собираемость взносов на капремонт составляет 90 процентов. За все время действия программы с людей собрано 16,6 миллиарда рублей, на капитальный ремонт направлено 14,5 миллиарда.