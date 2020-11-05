У жителей крупнейших муниципалитетах Югры вырастут траты на мусор

В Сургуте, Нижневартовске, а также некоторых поселках Сургутского, Березовского, Белоярского, Советского и Ханты-Мансийского районов пересмотрены нормативы накопления отходов.

Региональный оператор АО «Югра-Экология» добился в суде признания недействительными постановлений по нормативам местных администраций.

В этих муниципалитетах постановлениями местных органов власти были снижены нормативы накопления отходов для жителей многоквартирных домов и частного сектора, а также некоторых категорий юридических лиц, без проведения необходимых замеров. Региональный оператор начал положительную судебную практику весной 2020 года, когда был возвращен справедливый норматив в Кондинском районе. За летний период были проведены несколько судебных процессов о незаконности постановлений, в которых «Югра-Экология» доказала свою правоту», – рассказали в пресс-службе регоператора.

В Югре нормативы накопления мусора устанавливают местные органы власти. Эта цифра напрямую влияет на расчет стоимости услуги. Как пояснили корреспонденту siapress.ru в пресс-службе регоператора, повышение норматива накопления напрямую скажется на сумме оплаты: «Она станет выше».

«Плата за услугу «обращение с ТКО» будет рассчитана по новым нормативам с момента вступления в силу судебного решения. Обращаем внимание жителей, что никаких перерасчетов задним числом за 2019-ый год не производится– добавили в АО «Югра-Экология».

В управлении по природопользованию и экологии администрации Нижневартовска подчеркнули, что изменение платы за услугу коснется ряда категорий, в том числе жителей частного сектора, по которому и было вынесено судебное решение.

«В самом начале «мусорной реформы» норматив составлял 0,438 кубических метров на человека в месяц. Затем показатель был усреднен. Норматив для ИЖС составил 0,274 кубометра в месяц на человека. Это была усредненная цифра по северной зоне автономного округа. Затем администрация Нижневартовска заключила контракт со специализированной фирмой, которая провела замеры именно для нашего города. В результате был рассчитан норматив накопления отходов в размере 0,331 кубометра в месяц. Разница в оплате составит примерно 55 рублей», – пояснили специалисты администрации города.