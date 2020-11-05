Жители тюменской «матрешки» стали чаще жаловаться на банки

В третьем квартале 2020 года в Банк России поступило более 1 500 обращений от жителей Тюменской области, Югры и Ямала. Это на 14 процентов больше, чем за такой же период прошлого года. Чаще всего жители тюменской «матрешки» жалуются на банки.

«Почти 70 процентов жалоб граждан направлено в отношении кредитных организаций. Чаще всего граждане обращаются к регулятору по вопросам потребительского и ипотечного кредитования – 55 процентов от общего числа жалоб на кредитные организации. Количество таких обращений возросло по сравнению с прошлым годом на 35 процентов. Более половины из них касаются вопросов реструктуризации долга и проблем с погашением в связи с пандемией», – рассказали в пресс-службе Отделения по Тюменской области Уральского ГУ ЦБ РФ.

В целом, рост количества жалоб потребителей финансовых услуг на банки составил 30 процентов. При этом на некредитные финансовые организации жаловались на 16 процентов реже.

«Количество жалоб на МФО сократилось на 30 процентов за счет снижения числа обращений по поводу превышения процентной ставки и предельного размера задолженности по займу. Этому способствовали принятые Банком России меры по социализации микрофинансового рынка: в настоящее время совокупный размер процента по займам МФО не может превышать основной долг в 1,5 раза», – отметили в тюменской отделении ЦБ.