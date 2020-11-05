В Югре общественное обсуждение кандидатов на пост директора департамента спорта вышли на финишную прямую

Югорчане могут необычным способом поддержать понравившегося им кандидата в директоры регионального департамента спорта. Для этого нужно скачать мобильное приложение «Горожанин» (App Store или Google Play) и пройти 10 000 шагов – тогда появится опция отдать голос за одного из 12 претендентов на должность. Следовательно, чем больше ходите – тем больше можете голосовать. Это, конечно, немного нарушает демократические принципы (впрочем, тут голосование не является решающим, поэтому ничего страшного), зато стимулирует здоровый образ жизни.

А вообще процесс общественного обсуждения и оценки тех, кто возглавил Депспорта, вышли на финишную прямую. Распорядок таков: в пятницу, 6 ноября, пройдет отраслевая онлайн-конференция, к которой подключатся более 140 представителей спортивной сферы Югры, и перед ними выступят 12 кандидатов, прошедших предварительный отбор. Спортсмены по итогам мероприятия оценят программы и видение претендентов на руководство департаментом.

На следующий день, 7 ноября, пройдут теледебаты кандидатов в эфире ТРК «Югра» и в группе «Югра» во «ВКонтакте». Уже в этот момент можно будет голосовать по телефону (без 10 000 шагов), но с условием – один голос от одного человека. Это продлится до 13 часов понедельника, 9 ноября, и в тот же день будут объявлены результаты. Лучшие кандидаты пойдут на собеседование к губернатору Наталье Комаровой, которая определит, кто из них возглавит департамент спорта.