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Югорчанин криками и матом отогнал медведя, который ломился к нему в дом

В Югре медведь ломился в жилой дом – сельчанам пришлось его прогонять самостоятельно

Югорчанин криками и матом отогнал медведя, который ломился к нему в дом
фото: Znak.com

В Югре медведь пытался пробраться в жилой дом. Хозяин смог отогнать его криками и матом – к счастью, никто не пострадал. Инцидент произошел в селе Саранпауль Березовского района, 5 ноября. Об этом впервые написало издание Znak.com со ссылкой на самого югорчанина-участника событий, который и прислал видео.

«У нас двухквартирный дом на окраине села находится. Медведь пытался вломиться через окно. Неожиданно. У меня ружье в гараже, в сейфе. Естественно, достать не успел. В основном жена сильно переживала. Дети нормально отнеслись — даже хотели малиной угостить. Медведь ушел в лес», — рассказал Znak.com сельский житель.

Отметим, что за последнее время медведи стали чаще выходить к людям. Так, сургутяне не раз замечали хищников у СОТ «Виктория».


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Сегодня в 14:40, просмотров: 405, комментариев: 1
Комментарии:
Злая Эллочка
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Сегодня в 16:29
Так и посадить ведь могут. Если бы медведь пострадал. Была нашумевшая история про ханта.

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