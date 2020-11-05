Жительницу Урая ограбил пьяный мужчина, а затем уснул в ее постели

В Югре девушка обнаружила в своей постели незнакомого мужчину, который, как позже выяснилось, украл у нее деньги и паспорт. Пострадавшая после тяжелого трудового дня забыла запереть входную дверь. Ночью, увидев рядом с собой незнакомца, она с криками выставила его за пределы квартиры.

Девушка обратилась в полицию спустя несколько дней, когда обнаружила пропажу. Сотрудниками ОМВД России по г. Ураю был составлен фоторобот, по которому удалось найти преступника. 41-летний мужчина рассказал, что в ту злополучную ночь был «под градусом». Цель визита в квартиру к незнакомке он не вспомнил. Тем не менее, при обыске по месту жительства подозреваемого было обнаружено пропавшее имущество потерпевшей.

Уголовное дело возбуждено по статье п. «а», ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый заключен под стражу.