За сутки в Югре умерло пять пациентов, проходивших лечение от COVID-19

За минувший день в Югре умерло пять пациентов с лабораторно подтвержденным коронавирусом. Таким образом, за весь период пандемии в регионе скончалось 266 человек. Об этом информирует местный оперативный штаб.

Напомним, что за сутки в округе выявили 199 новых случаев инфицирования. Состояние 138 пациентов тяжелое, 109 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За день излечились 81 человек, за весь период пандемии – 24 611 югорчан.

Больше всего зараженных обнаружили в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нижневартовске. Меньше всего – Лангепасе, Белоярском и Нижневартовском районах.