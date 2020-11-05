Количество заболевших COVID-19 за весь период пандемии в Югре уже больше 29 тысяч

В Югре за сутки коронавирусом заболело 199 местных жителей. Так, за весь период пандемии диагноз подтвердился у 29 242 человек. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Территориально новые случаи распределились так:

Сургут – 67;

Ханты-Мансийск – 19;

Нижневартовск – 16;

Радужный – 12;

Нефтеюганск – 12;

Нягань – 12;

Октябрьский район – 7;

Сургутский район – 7;

Советский район – 7;

Пыть-Ях – 7;

Югорск – 6;

Мегион – 5;

Урай – 5;

Нефтеюганский район – 5;

Покачи – 4;

Кондинский район – 3;

Когалым – 2;

Нижневартовский район – 1;

Лангепас – 1;

Белоярский район – 1.

«На момент выявления у 128 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 59 зафиксирована пневмония, у 12 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 164 случаях. По 35 контакты уточняются. Состояние 138 пациентов тяжелое, 109 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – информирует оперштаб.