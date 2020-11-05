Количество заболевших COVID-19 за весь период пандемии в Югре уже больше 29 тысяч

В Югре за сутки коронавирусом заболело 199 местных жителей. Так, за весь период пандемии диагноз подтвердился у 29 242 человек. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Территориально новые случаи распределились так:
- Сургут – 67;
- Ханты-Мансийск – 19;
- Нижневартовск – 16;
- Радужный – 12;
- Нефтеюганск – 12;
- Нягань – 12;
- Октябрьский район – 7;
- Сургутский район – 7;
- Советский район – 7;
- Пыть-Ях – 7;
- Югорск – 6;
- Мегион – 5;
- Урай – 5;
- Нефтеюганский район – 5;
- Покачи – 4;
- Кондинский район – 3;
- Когалым – 2;
- Нижневартовский район – 1;
- Лангепас – 1;
- Белоярский район – 1.
«На момент выявления у 128 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 59 зафиксирована пневмония, у 12 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 164 случаях. По 35 контакты уточняются. Состояние 138 пациентов тяжелое, 109 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – информирует оперштаб.