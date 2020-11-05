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Минздрав РФ высоко оценил работу югорских медучреждений

Специалисты Минздрава России проверили работу медицинских учреждений Югры

Минздрав РФ высоко оценил работу югорских медучреждений
фото: siapress.ru

Минздрав России высоко оценил работу югорских медучреждений после рабочего визита в Ханты-Мансийск. Так, эксперты Национального медицинского исследовательского центра «Лечебно-реабилитационный центр» проверили ОКБ.

«В этом году мы посетили около 20 субъектов, хочу сказать откровенно, что Югра в числе лучших. Как пример, Центр амбулаторной хирургии на базе Окружной клинической больницы, в котором прекрасно организованы все этапы медицинской реабилитации», – почеркнул заместитель директора по организационно-методической работе и взаимодействию с регионами Георгий Бармотин.

Отмечается, что специалисты обратили внимание на высокий уровень кадров и накопленный опыт. Тем не менее, вместе с департаментом здравоохранения Югры были приняты некоторые решения на основе рекомендаций коллег.


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Сегодня в 10:20, просмотров: 280, комментариев: 0
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