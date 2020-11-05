Процент жителей с «белой» зарплатой в Югре и ЯНАО больше, чем в целом по стране

77 процентов жителей Югры и ЯНАО получают «белую» зарплату. Об этом сообщает служба исследований сайта hh.ru.

«Выяснилось, что 77 процентов жителей ХМАО и ЯНАО получают «белую» заработную плату, то есть, полностью официальную. «Серую» зарплату (частично – официально, частично – нет) получают 13 процентов, «черную» (полностью неофициально, «в конверте») – только 8 процентов», – сообщают представители ресурса.

Отмечается, что данные показатели разительно отличаются от общероссийских: так, «белую» зарплату в целом по стране получают только 66 процентов опрошенных, «серую» - 21 процент, «черную» - 9 процентов.

«Среди трудоустроенных респондентов полностью официальную заработную плату чаще получают представители сфер «Добыча сырья», «Банки» и «Госслужба». В свою очередь, частично официальный заработок чаще встречается в профессионально сфере «Туризм, гостиницы, рестораны», «Автобизнес» и «Транспорт, логистика», а полностью неофициальный – в сфере «Искусство, масс-медиа», – подчеркнули в службе исследований hh.ru.