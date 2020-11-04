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​Наталья Комарова обсудит с бизнесом Югры его работу в жестоких условиях пандемии

Новый прямой эфир губернатора Югры Натальи Комаровой будет посвящен ведению бизнеса в условиях коронавируса

​Наталья Комарова обсудит с бизнесом Югры его работу в жестоких условиях пандемии
Фото admhmao.ru

Как бизнесу Югры работать в условиях коронавируса и сопутствующих негативных факторов? Хороший вопрос, который губернатор Наталья Комарова планирует обсудить в пятницу в ходе своего традиционного прямого эфира с югорчанами, коллегами по органам власти и экспертным сообществом.

Вообще тема восстановления занятости и повышения реальных располагаемых доходов населения – это то, о чем Наталья Комарова говорила практически с каждым главой муниципалитета в ходе серии отчетных встреч за последний месяц. А обеспечить подобный рост возможно только при развитии частной инициативы, которой приходится подстраиваться под жестокие условия коронавируса, падения экономики и вынужденных ограничений.

«В эту пятницу, 6 ноября, в 14:00 в прямом эфире обсудим внедрение новых элементов экосистемы развития предпринимательства в Югре (центры инновационного молодежного творчества, технопарки, цифровая платформа, фонд креативных индустрий), эффективность внедрения новых финансовых инструментов, развитие технологического предпринимательства, стимулирование конкуренции на рынках востребованных жителями услуг», – написала Наталья Комарова в своем Instagram.

Как всегда помощь в отборе вопросов и проведении разговора окажут профильные специалисты и общественники. На этот раз это будут: руководитель центра молодежного инновационного творчества Югры Алексей Иванов, руководитель центра развития предпринимательства в Ханты-Мансийске Венер Набиев и председатель Югорского интеллектуального клуба Ольга Сидорова. Компанию им составят главы муниципалитетов, директора департаментов и прочие представители власти.

Вопросы можно задавать под соответствующим постом в Instagram Натальи Комаровой, трансляция будет там же – плюс в свежесозданных аккаунтах губернатора во ВКонтакте и Одноклассниках.


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04 ноября в 23:15, просмотров: 208, комментариев: 0
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