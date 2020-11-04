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​Снос «деревяшек», крутая набережная и война с коронавирусом – глава Урая отчитался перед Натальей Комаровой о работе

Губернатор Югры Наталья Комарова провела онлайн-встречу с главой Урая Тимуром Закирзяновым

​Снос «деревяшек», крутая набережная и война с коронавирусом – глава Урая отчитался перед Натальей Комаровой о работе
Фото admhmao.ru

Онлайн-встречи Натальи Комаровой со своей командой муниципальных управленцев продолжается, и последний, кто на данный момент отчитался перед губернатором, стал глава Урая Тимур Закирзянов. Оказывается, этот небольшой город на 40 тысяч человек, делает неплохие успехи по разным направлениям.

Например, в этом году он принял участие в федеральном конкурсе на лучшие проекты городской среды среди малых городов России, и стал победителем с проектом набережной реки Конда имени Александра Петрова. Это общественное пространство еще в стадии разработки проектно-сметной документации, а уже отличилось на российском уровне. Будет интересно посмотреть на то, что получится в итоге.

За четыре года в Урае вырос уровень строительства жилья – почти на 80 процентов. Конечно, там далеко от сургутских объемов, но небольшому городу планируемые к 2024 году 21 тысяча квадратов в год – это существенный прирост.

При этом город, как и многие остальные, занимается расселением аварийного жилого фонда – куда без этого. Только в этом году к сносу предполагаются 17 домов, откуда уедут в человеческие условия 245 семей – этому, в частности, помогли дополнительно выделенные из окружного бюджета 104 млн рублей. Однако в Урае еще 160 многоквартирных домов в ветхом деревянном исполнении, что недопустимо для современного северного города. Закирзянов рассказал губернатору о разработанной его администрацией схеме «волнового» сноса – когда на месте расселенного дома ведется новая комплексная застройка. «Реализация такой программы позволит существенно повлиять на показатель качества жизни урайцев», – подчеркнул глава.

Урай активно зачищает берега своих рек в рамках нацпроекта «Экология», закупает новые контейнеры для сбора ТКО и планирует перейти к раздельному сбору мусора со следующего года.

О чем просят жители – это строительство нового стационара с аппаратом МРТ для сложной и качественной диагностики. Все это будет в 2021 году.

Правда, повышенная актуальность «просвечивания» жителей города есть уже сейчас – из-за коронавирусной пандемии. Маленький Урай занимает неподобающее своему количеству жителей четвертое место в Югре по выявленным случаям вируса, и на это Наталья Комарова обратила особое внимание в ходе разговора. Вообще принцип губернатора – сначала закрыть базовые вопросы безопасности, она об этом постоянно говорит с коллегами.

«У вас вновь устойчивый рост заболевших по городу. Анализируя соцсети, мы видим, что у вас есть жители с высокой гражданской ответственностью, которые призывают соблюдать меры безопасности и, в частности, масочный режим. Это тот случай, когда граждане и администрация должны помочь друг другу в решении проблемы. Возьмите это на особый контроль», – подчеркнула губернатор.

Также Наталья Комарова, как она сама выразилась, «расставила акценты исходя из наставления граждан» – поручила главе Урая контролировать ношение масок и перчаток жителями города, а также следить за наличием всех необходимых препаратов в аптеках, чтобы не произошло никаких сбоев.

В финале губернатор рекомендовала градоначальнику не откладывать никакие меры, связанные с борьбой против безработицы и в целом повышения уровня доходов и жизни урайцев. «Не надо ждать, пока будут отменены ограничения. Меры нужно принимать именно сейчас, чтобы они работали на перспективу», – заявила Наталья Комарова. Вообще в текущей серии встреч с главами она почти каждый раз упоминает о недопустимости роста безработицы – в частности, этот фактор стал пунктом критики в адрес Сургута.

Наталья Комарова приближается к завершению серии онлайн-встреч с главами муниципалитетов Югры. Вскоре все отчетные данные со всех городов и районов региона будут собраны в правительстве Югры, и губернатор выступит с масштабным отчетом о деятельности окружной власти перед думой и всеми югорчанами. Записи разговоров с главами Наталья Комарова (одна из немногих губернаторов) публикует в открытом доступе в своем аккаунте в Instagram.


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04 ноября в 23:24, просмотров: 1410, комментариев: 0
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