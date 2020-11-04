Губернатор Югры Наталья Комарова приняла отчет главы Сургутского района Андрея Трубецкого

Отчеты муниципальной команды Натальи Комаровой продолжаются, и после Сургута ответ перед главой региона держал руководитель Сургутского района Андрей Трубецкой (к слову, он был единственным из онлайн-собеседников губернатора, проведшим весь разговор в маске и перчатках). Он рассказал, что поменялось на его территории за последние пять лет. Поменялось многое.

За основу своего отчета Трубецкой взял показатели нацпроектов (мудрое решение с той точки зрения, что эти показатели являются ключевыми и в первую очередь считываются и округом, и федерацией). Там Сургутский район сделал неплохой вклад даже в общеюгорскую статистику – это признала и Наталья Комарова: «Командная работа в этом отношении имеет большие эффекты, и спасибо за вовлеченность в решение общей задачи».

Например, по проекту «Демография» построили два детсада и закрыли вопрос с очередями в дошкольные учреждения для детей с трех до семи лет. Побороть очереди для юных жителей района до трех лет пока не удалось, но накал проблемы снизили. По нацпроекту образование в Солнечном и Нижнесортымском строятся две школы на 1100 мест – гигантские для этих поселений инфраструктурные объекты.

За пять лет в районе построено более 250 тысяч квадратных метров жилья, а в этом году муниципалитет идет на собственный рекорд с планом в 70 тысяч «квадратов». За тот же срок по различным программам свои жилищные условия улучшили 2500 семей – это в два раза больше, чем за первую половину десятилетия. В реестре приспособленных для жилья строений (читай – балков) Сургутского района де-юре не осталось ни одного пункта, но де-факто три балка все еще ждут сноса.

Еще один рекорд муниципалитета – объем строительства и ремонта дорог. В этом году объемы финансирования составили более 250 млн рублей из собственного бюджета и еще 460 миллионов – из округа. Это позволило построить 3,5 километра новых дорог и реконструировать еще три километра.

За пять лет в Сургутском районе реализован 71 проект благоустройства, и каждый год расходы на эту строчку бюджета растут. «Отмечу, до 2016 года район фактически не знал, что такое благоустройство. В 2015 году – ноль рублей и ноль проектов. В 2014 году так же», – заявил Трубецкой. В этой части Наталья Комарова рекомендовала разрабатывать механизмы, по которым можно считывать и реагировать запрос граждан на улучшение городской середы.

Глава Сургутского района также похвалился объемами производства: «У нас не только добывается 80 млн тонн нефти, но и производится 20 процентов всей сельхозпродукции Югры». Также количество субъектов малого и среднего бизнеса выросло до почти 1100, а самозанятых (возможность пройти регистрацию в качестве которых в Югре открылась только в 2020 году) – уже 3,5 тысячи человек.

Несмотря на все достижения, а также победу в конкурсе лучшей управленческой команды среди муниципальных районов Югры, менеджеры Сургутского района не избежали вопросов и критики от губернатора. Наталья Комарова, ссылаясь на мнения жителей района и поступающей к ней жалобы и обращения, указала на проблемные точки – сегодня это вопросы «зимней безопасности». То есть все, что касается обеспечения спокойной жизни для водителей и пешеходов в холодное время года – уборка снега, освещение территорий, отлов бродячих животных.

«Нацеливаю вас на наладку работы всех служб, которые занимаются безопасностью транспорта и пешеходов, а также обращением с твердыми коммунальными отходами. Это так же входит в состав нацпроектов и влияет на качество жизни граждан. Желаю успехов», – резюмировала Наталья Комарова.

Текущие встречи губернатора Югры с главами муниципалитетов призваны не только чтобы актуализировать состояние территорий, но и для «сверки часов» расширенной окружной и муниципальной команды управленцев в автономном округе, а также для подготовки масштабного отчета правительства региона перед думой и всеми югорчанами. Отчетные разговоры с мэрами Наталья Комарова проводит в режиме онлайн и с открытым доступом для всех желающих – записи можно посмотреть в аккаунте губернатора в Instagram.